الحشد الشعبي يحبط محاولة تسلل لـ

2019/02/07 | 21:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى.وقال موفدنا، إن قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى.وأضاف، أن قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة في احداث اي خرق أمني.

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