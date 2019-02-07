ماذا فعلت مهارة محمد صلاح في إطار العجلة وعلبة البيبسي؟

2019/02/07 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس أظهر فيديو استعراض مهارات نجم كرة القدم المصري، محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الانكَليزي، في حسابه على تويتر تابعه “ناس” اليوم الخميس (7 شباط 2019)، وكتب صلاح على الفيديو “خلف الكواليس”.وتضمن الفيديو إدخال صلاح الكرة في داخل إطار عجلة على بعد أمتار منها، فيما كررها مع علبة مشروب بيبسي حين […]

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