2019/02/07 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: QpIMzrEaDVg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. اليمن| هادي يتخذ قرارا بنقل اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن) نشر أولاً على موقع (قناة الراصد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. اليمن| هادي يتخذ قرارا بنقل اللجنة العليا للانتخابات من العاصمة صنعاء الى محافظة عدن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الراصد).