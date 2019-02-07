2019/02/07 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PrL2egT1U2E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. حيوانات تساعد بعضها) نشر أولاً على موقع (قناة الايام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. حيوانات تساعد بعضها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الايام).