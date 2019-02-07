وزيرة الصحة: قدمنا الخدمة العلاجية بالمجان لأكثر من ١٥ ألف مواطنا من أهالي “جزيرة الوراق

2019/02/07 | 21:08

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن تقديم الخدمات الطبية لعدد ١٥ الف و٦٧٣ مواطن من اهالي جزيرة الوراق ضمن مجموعة القوافل العلاجية المجانية المقدمة من وزارة الصحة في تخصصات طبية مختلفة لأهالي جزيرة الوراق باجمالي عدد ٢٢ قافلة حتي اليوم.

وتأتي هذه القافلة حرصا من الوزارة على توفير كافة الرعاية الطبية والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الصحية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن قافلة اليوم قامت بتقديم الخدمة الطبية ل ٦١٥ مواطنا، مشيرا إلى ان القافلة تشمل تخصصات طبية في: القلب والباطنة والأطفال والجلدية والأسنان والعظام والجراحة والمسالك وعيادات متنقلة لتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن أورام الثدي، بالإضافة إلى الاكتشاف المبكر لأمراض الضغط والسكر.

وأضاف مجاهد أن القافلة تتضمن موظفاً من المجالس الطبية المتخصصة لاستخراج قرارات للعلاج على نفقة الدولة مباشرةً تيسيرًا على الحالات التي تتطلب تدخلات جراحية، حيث يتم تحويل الحالات إلى مستشفيات أم المصريين وإمبابة العام والوراق، والحوامدية.

مشيرًا إلى أن الرائدات الريفيات قمن اليوم بتوعية السيدات المترددات على القافلة بالمعلومات الصحية السليمة إضافةً إلى تعليم السيدات أعمال التريكو والأعمال الفنية اليدوية ومساعدتهم على ترويجها، عن طريق اكتساب خبرات تساعدهم على تحمل أعبائهم المعيشية.

جدير بالذكر أن هذه القافلة العلاجية هي القافلة الـ٢٢ ضمن سلسة القوافل العلاجية التي بدأت عملها منذ يوم ١٤ من شهر سبتمبر الماضي في جزيرة الوراق، ويتم توجيهها يوم الخميس من كل أسبوع.

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