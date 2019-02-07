محدث.. تراجع قوي للأسهم الأوروبية بالختام مع خسائر الأسواق العالمية

2019/02/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: هبطت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1% عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع خسائر الأسواق العالمية وتزايد القلق بشأن النمو الاقتصادي العالمي.





وأغلقت جميع القطاعات بالبورصات الأوروبية في النطاق الأحمر بالتزامن مع خسائر قوية في "وول ستريت"، على خلفية توقعات سلبية جديدة بشأن النمو الاقتصادي العالمي.





وخفضت المفوضية الأوروبية تقديرات النمو الاقتصادي لمنطقة اليورو خلال العام الجاري، كما حذر بنك انجلترا من الآثار السلبية على الاقتصاد البريطاني مع تزايد حالة عدم اليقين المتعلقة بالبريكست.





وقرر البنك المركزي البريطاني تثيبت معدل الفائدة وفقاً للتوقعات، فما خفض تقديرات النمو الاقتصادي.





ومع استمرار الإفصاح عن نتائج الأعمال، فبالرغم من قفزة بنحو 61% في أرباح الشركة الأمريكية الإيطالية "فيات كرايسلر" تراجع السهم بنحو 12% على خلفية التوقعات المخيبة للآمال.





وفي بيانات اقتصادية اليوم، أعلنت هيئة الإحصاءات الفيدرالي في ألمانيا اليوم أن الإنتاج الصناعي تراجع بنحو 0.4% في ديسمبر الماضي على أساس شهري، كما هبط بنسبة 3.9% على أساس سنوي.





وعند نهاية تعاملات اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.5% إلى 360.08 نقطة، كما هبط مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.1% عند 7093.5 نقطة.





كما تراجع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.7% مسجلاً 11022.02 نقطة، أما مؤشر "كاك" الفرنسي فهبط بنحو 1.8% عند 4985.5 نقطة.





وبحلول الساعة 5:18 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو أمام الدولار عند 1.1360 دولار.





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