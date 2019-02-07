الاتحاد الأوروبي يتعهد بالعمل مع ماي بشأن مطالب البريكست

2019/02/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تعهد الاتحاد الأوروبي بالعمل مع رئيسة الوزراء البريطانية بشأن إمكانية إيجاد طريق لتجنب خروج البريكست بدون صفقة بعد أن طالبت تريزا ماي بتغييرات على اتفاقية الخروج لكسب دعم البرلمان.





وأضافت الاتحاد الأوروبي في بيان اليوم الخميس، أن المحادثات بين "جان كلود يونكر" وماي كانت قوية لكنها بناءة، مشيراً: "اتفق الزعيمان على ضرورة أن يجري الجانبين محادثات حول ما إذا كان يمكن إيجاد طريقة من شأنها أن تحظى بأكبر دعم ممكن في برلمان المملكة المتحدة واحترام المبادئ التوجيهية التي وافق عليها المجلس الأوروبي"

وأشار البيان إلى أن رئيس المفوضية الأوروبية وماي سوف يجتمعان مرة أخرى قبل نهاية فبراير الجاري لتقييم نتائج هذه المناقشات.





وكانت ماي في زيارة إلى بروكسل اليوم لتناشد زعماء الاتحاد الأوروبي تعديل اتفاق البريكست الذي تفاوضت عليه العام الماضي بعد أن رفض البرلمان البريطاني ذلك بغالبية ساحقة في يناير.





ولكن أكد "يونكر" على أن الاتحاد الأوروبي لن يعيد فتح التفاوض على اتفاقية البريكست التي تمثل حلاً متوازناً بعناية بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، حيث قدم الجانبان تنازلات مهمة للتوصل لهذه الصفقة.





في حين أعرب يونكر عن انفتاحه لإضافة صياغة جديدة للإعلان السياسي الذي وافق عليه الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في وقت سابق.





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