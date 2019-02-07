مستشار ترامب: المسافة كبيرة بين واشنطن وبكين لعقد صفقة تجارية

2019/02/07 | 21:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال كبير المستشارين الاقتصاديين للبيت الأبيض إن هناك مسافة كبيرة في المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، يجب قطعها لعقد صفقة عادلة بين الجانبين.





وأضاف "لاري كودلو" في مقابلة مع "فوكس بيزنس"، اليوم الخميس: "أشار الرئيس الأمريكي إلى أنه متفائل فيما يتعلق باتفاق تجاري محتمل مع الصين، لكن لدينا مسافة كبيرة جداً للتوصل لذلك".





وكان الرئيس الأمريكي قد أعرب خلال خطاب حالة الاتحاد عن أمله في التوصل لصفقة تجارية مع الصين، مضيفاً أن ذلك يحتاج إلى تغيير هيكلي في الممارسات غير العادلة التي تقوم بها بكين.





وأوضح "كودلو" أن المحادثات بين واشنطن وبكين قطعت شوطاً كبيراً في القضايا الهامة والرئيسية، مشيراً: "كل شئ مطروح للنقاش بالتفصيل، أعتقد أن تلك المفاوضات ستستمر".





ويكافح أكبر اقتصادين في العالم في التوصل لصفقة تجارية عادلة قبل انتهاء فترة الهدنة المتفق عليها مسبقاً في مارس المقبل.





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