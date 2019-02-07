الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى

2019/02/07 | 21:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} أحبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، محاولة تسلل لعصابات داعش الارهابية، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، إن "قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لداعش الإرهابي في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى".وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة في إحداث أي خرق أمني".انتهىبواسطة..



مصطفى الجوراني

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