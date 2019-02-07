كركوك تبحث الاجراءات اللازمة لمحاربة التهرب الكمركي

2019/02/07 | 21:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ كركوك

بحث محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري مع وفد من قيادة العمليات المشتركة، عملية التهريب والتهرب الكمركي في محافظة كركوك وطرق مواجهته والقضاء عليه.





جاء ذلك خلال اجتماع عقد بمبنى المحافظة، حضره مستشار المحافظ عماد ادهام ومدير هيئة الكمارك في كركوك ومدير شرطة الكمارك وعددا من المختصين، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، حيث “جرى خلاله التأكيد على اهمية تنفيذ توجيهات الحكومة الاتحادية والعمليات المشتركة في مواجهة التهرب الكمركي والقضاء على عمليات التهريب ضمن حدود محافظة كركوك”.





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