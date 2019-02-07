2019/02/07 | 21:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكتفى الرجاء البيضاوي، الثلاثاء، بتوبيخ لاعبه زكريا حدراف، وإنذار زميله أنس الزنيتي، وتغريمهما ماليا، بعد شجار لفظي وحركات بذيئة بينهما خلال مباراة قمة بدوري المحترفين المغربي لكرة القدم أمام جاره اللدود الوداد.

ومثل حدراف أمام لجنة من مسؤولي مجلس إدارة الرجاء قدم بعدها اعتذارا شاملا لجميع عشاق النادي واللاعبين.

وقالت لجنة الانضباط في نادي الرجاء، في بيان، إنها قررت بعد الاستماع للأطراف المعنية “توجيه توبيخ للاعب زكريا حدراف مقرونا بغرامة مالية”.

وأضافت “كما تم توجيه إنذار للحارس أنس الزنيتي مقرونا بغرامة مالية”.

وعقدت اللجنة جلسة مصالحة بين اللاعبين “لطي الخلاف”.

وتابعت “ينتهز نادي الرجاء الرياضي هذه الفرصة لحث لاعبي الفريق بمختلف فئاتهم على ضرورة التقيد بمبادئ الأخلاق السمحة والروح الرياضية والتسامح والمودة حفاظا على الأسس والقيم المرجعية للنادي”.

وكانت لجنة الانضباط بالاتحاد المغربي لكرة القدم قررت أمس الإثنين إيقاف حدراف 3 مباريات بعد طرده في المواجهة، التي انتهت بفوز الوداد بهدف دون رد في الدوري يوم الأحد.

وقالت اللجنة، إنها غرمت حدراف أيضا 10 آلاف درهم لحصوله على البطاقة الحمراء لسوء التصرف.

وكان حدراف في طريقه لمغادرة الملعب وترك مكانه لزميله الوافد الجديد أيوب نناح في الدقيقة 82، لكنه وجه إشارة بذيئة لزميله القائد والحارس أنس الزنيتي شاهدها الحكم الذي كان قريبا وأشهر في وجهه البطاقة الحمراء.

وحسم الوداد المتصدر القمة 125 ليحقق فوزه الثامن في 13 مباراة رافعا رصيده إلى 27 نقطة متقدما بفارق 3 نقاط عن حسنية أغادير صاحب المركز الثاني.

في المقابل تعرض الرجاء، بطل كأس الاتحاد الأفريقي، للهزيمة الثانية في 11 مباراة ليظل في المركز السادس برصيد 17 نقطة.

ورغم الهزيمة ظل الرجاء صاحب الأفضلية في تاريخ مواجهات الفريقين بواقع 37 انتصارا مقابل 29 للوداد و59 تعادلا.

ويشكو الرجاء من قلة اللاعبين الجاهزين ما جعله يضغط بقوة لإرجاء خوض مباراتين مؤجلتين بالدوري في ظل التزامه بمواجهات في كأس الاتحاد الأفريقي وكأس العرب للأندية الأبطال.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوداد بعشرة لاعبين يهزم أولمبيك أسفي ويعزز صدارته في المغرب) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوداد بعشرة لاعبين يهزم أولمبيك أسفي ويعزز صدارته في المغرب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).