2019/02/07 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شفق نيوز/ اكد وزير ​الكهرباء​ ​العراقي لؤي الخطيب على "التقدم والتطور التقني في ​ايران​"، لافتاً إلى انه "يعتقد بان ايران لاتواجه الحظر ولاتواجه اية قيود".يوبدأ الخطب الذي امس الاربعاء زيارة لطهران على راس وفد والتقى وزير الطاقة الايراني رضا اردكانيان ودعا الى اعادة تاهيل شبكات الكهرباء والحد من اضرار الكهرباء في العراق.وافاد بأنه "لحسن الحظ ان ايران تمكنت من العمل بشكل جيد في حقل تجهيز نفسها وسد احتياجاتها للاجهزة المتطورة والتطور التكنلوجي".ولفت إلى "اننا نسعى من خلال التعاون والتعاطي مع ايران الاستفادة من طاقاتها الواسعة"، مشير اً إلى أن "الاستفادة من الطاقات الواسعة المتاحة في ايران بامكانه ان يخدم تطوير ​البنى التحتية​ في العراق".واوضح أن "الاجهزة المتعلقة بقطاع الطاقة في العراق كان يجري تامينها من سائر البلدان ونامل في ان تسهم العلاقة مع ايران في ان ينجح العراق في انتاج حاجته للمعدات والاجهزة في حقل الطاقة".وافاد بان "تعزيز العلاقات مع الدول المتقدمة بامكانه ان يقود الى تحويل العراق من بلد مستهلك الى بلد قادر على صناعة منتجات جديدة"، مشيراً إلى "تبادل وجهات النظر ونقل المعلومات بين خبراء مجموعة مبنا والخبراء العراقيين".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الكهرباء العراقي: اهلا وسهلا بالخبرات الايراني فهي لا تواجه اية حظر او قيود) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الكهرباء العراقي: اهلا وسهلا بالخبرات الايراني فهي لا تواجه اية حظر او قيود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).