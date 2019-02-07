الحشد الشعبي يحبط تسللا لداعش شمال شرقي بعقوبة

2019/02/07 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احبطت قوات الحشد الشعبي، الخميس، محاولة تسلل لتنظيم "داعش" الإرهابي شمال شرق محافظة ديالى.

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