عبدالمهدي للطراونة: الاتفاقية العراقية الأردنية بداية لمرحلة التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك

2019/02/07 | 21:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء، عادل عبدالمهدي، خلال لقائه رئيس مجلس النواب الأردني، عاطف الطراونة، الخميس، أن الاتفاقية العراقية الأردنية بداية لمرحلة جديدة بالتعاون والتكامل الاقتصادي

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