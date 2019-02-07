اصابة شرطي اثر اشتباك مسلح في مداهمة امنية شرقي ذي قار

2019/02/07 | 21:20

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت شرطة ذي قار عن اصابة احد عناصرها اثر اشتباك مسلح في مداهمة امنية شرقي المحافظة .





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت شرطة ذي قار عن اصابة احد عناصرها اثر اشتباك مسلح في مداهمة امنية شرقي المحافظة .وقال مصدر في الشرطة لشبكة اخبار الناصرية ان الشرطي اصيب فجر اليوم اثناء تبادل لاطلاق مع مطلوبين كانت الشرطة تحاول اعتقالهم في منطقة ( الشديد والعبيد ) الواقعة بين مدينتي سيد دخيل وسوق الشيوخ شرقي المحافظة .واوضح ان القوات الامنية تمكنت من اعتقال المتهمين ومصادرة اسلحتهم دون الكشف عن اعدادهم او التهم المنسوبة لهم .انتهى،ت ع ح.

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