2019/02/07 | 21:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شارك هذا الموضوع اعجاب 0

شرع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بتعديل سلم الرواتب لموظفي دوائر الدولة.

وحصلت وكالة صدى على نسخة من وثيقة مجلس الوزراء تكشف مخاطبة الأمانة العامة للمجلس مكتب وزير المالية لتعديل القرار رقم (٣٥٢) لسنة ٢٠١٣ الذي يعالج سلم رواتب موظفي الدولة من الدرجة العاشرة إلى الدرجة الرابعة وتفاتح وزارة المالية.





اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الوزراء يشرع بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الوزراء يشرع بمعالجة سلم رواتب موظفي الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).