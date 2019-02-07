2019/02/07 | 21:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع /الحشد يحبط محاولة تسلل لداعش شمال شرق ديالى

07/02/2019 21:04:00 PM |

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واع بغداد

حبطت قوات الحشد الشعبي، اليوم الخميس، محاولة تسلل لعصابات داعش الارهابية، شمال شرق محافظة ديالى.

وقال اعلام الحشد تلقته (وكالة أنباء الاعلام العراقي واع)إن "قوة من اللواء 110 في الحشد الشعبي احبطت، مساء اليوم، محاولة تسلل لداعش الإرهابي في اطراف منطقة السعدية شمال شرق ديالى".

وأضاف، أن "قوات الحشد الشعبي تتصدى باستمرار للمحاولات الداعشية الخائبة في إحداث أي خرق أمني".انتهى

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