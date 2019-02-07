فرنسا تستدعي سفيرها في روما في أزمة دبلوماسية غير مسبوقة بين البلدين منذ الحرب العالمية الثانية

2019/02/07 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت وزارة الخارجیة الفرنسیة ،الخمیس، انھا استدعت سفیرھا في

إیطالیا لاجراء مشاورات بعد سلسلة "تصریحات استفزازیة غیر مسبوقة"

من قبل مسؤولین إیطالیین.

وقالت الخارجیة في بیان، إن" التدخلات الأخیرة تشكل استفزازا إضافیا

وغیر مقبول" في اشارة الى لقاء نائب رئیس الوزراء الإیطالي لویجي دي

مایو مع محتجین من (السترات الصفراء) في فرنسا.واضاف البیان أن "ھجمات إیطالیا لم یسبق لھا مثیل منذ الحرب

العالمیة الثانیة" مؤكدا ان "الاختلاف شيء والتلاعب بالعلاقات من

أجل أھداف انتخابیة شيء آخر".وذكر ان "كل ھذه الأفعال تخلق وضعا خطیرا وتثیر تساؤلات في شأن

نوایا الحكومة الإیطالیة تجاه فرنسا".ودعت فرنسا إیطالیا إلى العمل من أجل استعادة علاقة الصداقة

والاحترام المتبادل بین البلدین.واعتبرت فرنسا امس الأربعاء أن لقاء نائب رئیس الوزراء الإیطالي

وزعیم حزب (الخمس نجوم) لویجي دي مایو مع محتجین من (السترات

الصفراء) "استفزاز جدید غیر مقبول".وكان دي مایو اعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنھ التقى في باریس

مع مسؤولین من حركة (السترات الصفراء) قائلا ان "ریاح التغییر تخطت

جبال الألب"

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