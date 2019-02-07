2019/02/07 | 21:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيلكشفت شركة "لوك أويل" النفطية الروسية، اليوم الخميس، أنها بدأت بحفر آبار جديدة بحقل غرب القرنة 2" في محافظة البصرة.وقالت الشركة، في بيان، إن "الآبار الجديدة ستسمح لها بزيادة الإنتاج بنسبة 20% من 400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي إلى 480 ألف برميل يومياً بحلول 2020".وأضاف البيان أن "لوك أويل" ستستخدم "آلية حديثة عند حفر الآبار الجديدة"، تستند إلى فكرة نصب حفارتين في المنصة الميدانية الواحدة، ما سيساهم في التعجيل بتطوير الحقل وضمان نمو الإنتاج بوتيرة أسرع.ويقع حقل "غرب القرنة 2" في محافظة البصرة جنوب العراق، ويعتبر من أكبر الحقول النفطية في العالم، حيث يبلغ احتياطه المؤكد حوالي 14 مليار برميل، وفي 2018 وقعت "لوك أويل" مع العراق اتفاقية لاستثمار الحقل حتى العام 2025، وحدد الجانبان سقف إنتاج النفط من هذا الحقل بـ800 ألف برميل يومياً.

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