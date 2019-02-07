2019/02/07 | 21:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحمد رفعت فيسبوك تويتر حقق فريق نادي الوداد البيضاوي الفوز، على ضيفه أولمبيك آسفي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة السادسة عشر مساء اليوم الخميس بالدوري المغربي للمحترفين.سجل هدف المباراة الوحيد، اللاعب أيمن الحسوني بالدقيقة 76 من زمن المباراة، عن طريق رأسية من متابعة لكرة جاءت في العارضة.

وحصل قائد الوداد إبراهيم النقاش على كارت أحمر، بعد إنذارين، الأول في الدقيقة 47 والثاني بالدقيقة 79، ليكمل الوداد المباراة بعشر لاعبين في آخر 11 دقيقة.

🇪🇬 أفضل لاعب في الدوري المصري هذا الموسم هو:ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ؟ pic.twitter.com/8aEA5PdaE6— جول العربي - Goal (@GoalAR) February 7, 2019أوليمبك آسفي حاول التعادل في العديد من الكرات، أبرزها جاء في الدقيقة 83 من زمن المباراة، بعد تسديدة تصدى لها الحارس رضا التاكناوتي.



اختيارات المحررين محمد خلفان الرميثي لجول : انتظروا برنامج انتخابي قوي وهذا موقفنا من التنظيم المشترك لمونديال 2022 فيديو | مورينيو يتعرض لموقف محرج على الجليد الروسي باتريك كلويفرت لجول – هذه نصيحتي لجاستن وأتمنى مواجهة مصر بنهائي أمم أفريقيا فرجاني ساسي..



هل رأيت لطفي بوشناق يلعب الكرة؟!

الوداد رفع رصيده للنقطة 33 في صدارة ترتيب فرق الدوري، ليصبح الفارق بينه وبين حسنية أكادير صاحب المركز الثاني 8 نقاط.

وفي حالة فوز حسنية أكادير في مباراة أمام يوسفية برشيد، بختام الجولة 16 بالدوري المغربي، سيصبح الفارق 5 نقاط.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الوداد يعزز صدارته بانتصار صعب على أولمبيك آسفي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الوداد يعزز صدارته بانتصار صعب على أولمبيك آسفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).