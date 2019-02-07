عبدالمهدي: تطور العلاقات العراقية الاردنية يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين

2019/02/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي ان تطور العلاقات العراقية الاردنية يصب في مصلحة الشعبين الشقيقين، وماتم التوقيع عليه هو بداية لمرحلة جديدة في التعاون والتكامل الاقتصادي المشترك .

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