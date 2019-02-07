عبد المهدي والبارزاني يبحثان عدداً من الملفات في بغداد

2019/02/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي رئيس حكومة كردستان نيجيرفان بارزاني الذي وصل الى بغداد ظهر اليوم .

وبحث عبد المهدي وبارزاني عددا من القضايا التي تخص الشأن السياسي والاقتصادي في العراق والإقليم ومنها قضية استكمال كابينة حكومة عادل عبد المهدي.

وتاتي هذه الزيارة في وقت تتحرك فيه القوى الكردية لاعادة نفوذها في كركوك .

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