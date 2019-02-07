نائب يكشف عن اتصالات بين الصدر والعامري بشأن التواجد الأميركي

2019/02/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي عن اتصالات تجري بين زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر ورئيس تحالف البناء هادي العامري بشأن التواجد الأميركي.

وقال الموسوي إن الاتصالات كانت مستمرة بين العامري والسيد الصدر حتى أثناء تواجد الأخير خارج البلاد، وأضاف أنه على اثر تلك الاتصالات عقد الاجتماع الأخير بين تحالفي الفتح وسائرون والتي افضت الى تشكيل لجان.

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