ترجيحات بالتصويت على قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية بداية الفصل التشريعي المقبل

2019/02/07 | 21:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجحت كتلة دولة القانون التصويت على قانون إخراج القوات الأميركية والأجنبية من العراق بداية الفصل التشريعي المقبل.

المتحدث باسم الكتلة بهاء الدين النوري قال إن الحكومة ومجلس النواب مطالبان بموقف حازم وصريح تجاه التواجد الأجنبي على الأراضي العراقية مؤكدا في الوقت ذاته أن أغلب الكتل لا تريد إبقاء القوات الأجنبية .

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