2019/02/07 | 21:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: S3z5VXRjyx0

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المعيني: هناك استهداف شخصي لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المعيني: هناك استهداف شخصي لزعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).