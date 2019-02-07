2019/02/07 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} شهدت باكستان تساقطًا لافتاً للثلوج، خلال موسم الشتاء الحالي، هو الأكثر كثافة في البلاد منذ 48 عاماً.

وقال المسؤول في قسم الري بولاية "بختونخوا" {شمال غربي}، عبد الوالي يوسف زاي، للأناضول، إن المناطق الشمالية للبلاد شهدت تساقطًا كثيفًا للثلوج في الفترة الأخيرة.وأضاف زاي أن هذا الأمر سيساهم في رفع منسوب المياه في الأنهار، والتقليل من خطر الجفاف بشكل كبير في بعض المناطق.بدوره قال رئيس وزراء باكستان، عمران خان، في تصريح للصحفيين، أن موجة الثلوج الأخيرة ستساهم في رفع منسوب المياه بالأنهار والسدود.وكان مجلس البحوث الباكستاني بشأن الموارد المائية، قد أعلن في وقت سابق، أن البلاد ستعاني من ندرة المياه، خلال عام 2025.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (باكستان تشهد ثلوجاً غير مسبوقة منذ نصف قرن) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (باكستان تشهد ثلوجاً غير مسبوقة منذ نصف قرن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).