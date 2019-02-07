2019/02/07 | 21:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ بغداد

كشف قائد الحرس الثوري الإيراني، اللواء محمد علي جعفري، الخميس، عن صاروخ بالستي جديد ومدينة لصناعة الصواريخ، محذرا إسرائيل من ارتكاب أي "حماقة" ضد إيران.

يتبع ..

بغداد اليوم - بغداد

كشف النائب الأول للرئيس الإيراني إسحاف جهانغيري، اليوم الخميس، عن الغرض من زيارة حسن روحان المرتقبة إلى العراق، فيما أشار إلى أنها تحمل رسالة واضحة موجهة للساعين إلى تدمير العلاقة بين بغداد وطهران.





ووصف جهانغيري، العل

بغداد اليوم- بغداد

تلقى رئيس مجلس النواب، الخميس، دعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتح السيسي لزيارة مصر.

وذكر مكتب عبد المهدي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن الاخير "استقبل اليوم، مبعوث الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، سفير مصر

بغداد اليوم _ متابعة

أعلنت الامم المتحدة، اليوم الخميس، نتائج التحقيق في حادثة قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل مبنى القنصلية السعودية في اسطنبول، فيما أكدت تورط مسؤولين سعوديين في القضية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن محققة الامم المتحد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بوابل من الصواريخ) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( قائد الحرس الثوري الإيراني يهدد إسرائيل بوابل من الصواريخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).