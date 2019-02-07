تكلفة الرهن العقاري بالولايات المتحدة تسجل أدنى مستوى بـ10 أشهر

2019/02/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 10 أشهر خلال الأسبوع الجاري.





وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 4.41% خلال الأسبوع المنتهي اليوم، مقارنة مع مستوى 4.46% المسجل في الأسبوع السابق له.





كما تراجع متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً إلى مستوى 3.84% في الأسبوع الجاري، مقابل 3.89% في الأسبوع الماضي.





كما أظهرت البيانات أن العائد على الرهن العقاري لآجل 5 سنوات سجل 3.91% خلال الأسبوع الجاري، مقارنة مع 3.96% خلال الأسبوع الماضي.





وأوضحت البيانات أن قوة الاقتصاد الأمريكي والسيطرة على التضخم، إلى جانب تلاشي التهديد المتمثل في ارتفاع معدلات الفائدة على المدى القصير، سمح لمعدلات الرهن العقاري بالهبوط إلى أدنى مستوى لها في 10 أشهر.





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