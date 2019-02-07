باول: عدم مساواة الدخل وتباطؤ الإنتاجية أكبر التحديات للولايات المتحدة

2019/02/07 | 21:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إن تباطؤ الإنتاجية واتساع فجوة الدخل بين المواطنين يمثلان أكبر التحديات التي تواجه الولايات المتحدة خلال العقد المقبل.





وأضاف جيروم باول في قاعة المدينة بواشنطن العاصمة لمجموعة من المعلمين، يوم الأربعاء، أن مخاوفه الاقتصادية الكبرى تقع خارج نطاق اختصاص الاحتياطي الفيدرالي.

وعلى وجه التحديد، دعا باول إلى سياسات أكثر قوية لمعالجة عدم المساواة في الدخل، مشيراً إلى أن الأجور في المستويين المتوسط ​​والأدنى نمت بشكل أبطأ بكثير من نظيرتها في المستويات العليا.





وشدد رئيس الفيدرالي على أهمية زيادة مشاركة القوى العاملة وتحسين الحركة بين فئات الدخل، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لم تلتفت لذلك في السنوات الأخيرة.





وأوضح باول أن هناك سياسات يتعين علي الولايات المتحدة القيام بها حتى يتفق الجميع على أن ذلك سيغير الحركة ويحسن فرص المواطنين ويتيح المشاركة بشكل أفضل في العمل بالمستقبل.





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