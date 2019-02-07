2019/02/07 | 21:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة بدأت شركة “ماكدونالدز” باتباع سياسة جديدة في بيع منتجاتها لتشجيع زبائنها من الأطفال على القراءة.وتشمل الخطط الحالية لـ “ماكدونالدز” استبدال الألعاب الموجودة في وجبات “Happy Meal”، التي غالبا ما يشتريها الناس لأطفالهم، بالكتب أو قصص الأطفال، ما سيوفر فرصة إضافية لحث زبائنها الصغار على القراءة.وأوضح القائمون على الفكرة أن الشركة بدأت […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“ماكدونالدز” تشجع الأطفال على القراءة) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“ماكدونالدز” تشجع الأطفال على القراءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).