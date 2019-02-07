فرنسا تستدعي سفيرها في إيطاليا

2019/02/07 | 21:49

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استدعت فرنسا سفيرها في إيطاليا "للتشاور" بعد سلسلة "تصريحات مغالية" و"تهجم لا أساس له" و"غير مسبوق" من قبل مسؤولين إيطاليين، على ما أعلنت وزارة الخارجية

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