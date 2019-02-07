2019/02/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شركة “ماكدونالدز” باتباع سياسة جديدة في بيع منتجاتها لتشجيع زبائنها من الأطفال على القراءة.وتشمل الخطط الحالية لـ “ماكدونالدز” استبدال الألعاب الموجودة في وجبات “Happy

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شركة "مأكولات سريعة" تشجع الأطفال على القراءة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شركة "مأكولات سريعة" تشجع الأطفال على القراءة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).