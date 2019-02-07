2019/02/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، بنشر نص البرنامج الحكومي ليكون وثيقة ملزمة امام الشعب.

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