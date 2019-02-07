نائب : سنصوت على قانون اخراج القوات الاجنبية في بداية الفصل التشريعي المقبل

2019/02/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال النائب عن تحالف البناء منصور البعيجي، اليوم الخميس، ان تصريحات ترامب مجرد زوبعة اعلامية لن تؤثر علينا لا من بعيد او قريب وان العراق بلد مستقل وله سيادة ولم يكن يوما ولاية امريكية او ضيعة تابعة لها حتى يصرح الرئيس الامريكي هكذا تصريحات يحاول من خلالها اشغال الراي العام .

وأشار في بيان الى ،ان " تواجد القوات الامريكية او التركية على الاراضي العراقية سيربك عمل القوات الامنية بتلك المناطق ولن نسمح بتواجدها خصوصا واننا حررنا هذه الاراضي واعطينا الدماء لتحريرها فكيف سنقبل بتواجد هكذا قوات على اراضينا لذلك هذا التواجد لن نقبل او نسمح به نهائيا .وتابع البعيجي ،ان " ان قرر عدم تواجد القوات الاجنبية على الاراضي العراقية ليس قرارنا وحدنا وانما هو قرار مجلس النواب العراقي باعتباره بيت الشعب ويمثله وسنصوت على قانون اخراج القوات الاجنبية في بداية الفصل التشريعي المقبل ونحن مصممون على ذلك ".انتهىع.س

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