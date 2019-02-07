كربلاء تحرز بطولة العراق للمواهب بالمبارزة

2019/02/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احرز منتخب كربلاء بالمبارزة بسلاح السيف العربي بطولة العراق للمواهب بالمبارزة والتي إقامتها وزارة الشباب والرياضة وبإشراف الاتحاد العراقي للمبارزة بحسب رئيس الاتحاد الفرعي للمبارزة في كربلاءوقال عباس يحى عنون في تصريح لوكالة نون لقد قدمت مواهبنا مستويات فنية متميزة جعلتهم يحرزون المركز الاول فرقيا.وتعد هذه المواهب قاعدة متميزة لرياضة المبارزة في المحافظة والتي سعى الاتحاد الفرعي للمبارزة بتوسيعها من خلال جهود الرجل الاول في المبارزة الكربلاءية الكابتن خضر عباس محمد اضافة الى الكابتن المثابر مصطفى رومي والذي يشرف ميدانيا على هذه المواهب الفتية وبامكاناتهم الذاتية

واضاف ان الاتحاد الفرعي وكوادره التدريبية والادارية يعمل بامكانيتهم الذاتية.



وهذه المواهب لاينقصها سوى المزيد من الرعاية والاهتمام.

وكالة نون خاص

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