في البصرة تتساقط حروف الشمس

2019/02/07 | 21:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عادل السرحان

في البصرة

الموتُ شبحٌ يَجْثمُعلى صدر المدينةيهبطُ من سمائِها يخْرُجُ من تُربَتِهامن مائِها من شقوقِ الجدران البائسةأو يداهمها كسيلٍ من الحدود المشرعة يسّاقط من بطونِ الأُمَّهاتِ يتدفقُ من أصلابِ الرجالِزخات مطر أصفر

في البصرة يتهاوى التأريخوتُشَيَّدُ حجارة وجسور يعبر من فوقهاالسُرّاقُ الى الضفة الأخرىوفي شارع بشّار يتظاهر بن بُرد وحدهليسترد اسمه من علي بن يقطينفيرميه باعة الخضار المتكدسين هناك ببقايا الكرّاث والبقدونسأمام أنظار رجال الشرطة وحدها المومسات تهتفُمعهُ من خلف الأبواب المُقفلة

في البصرة تتساقط حروف الشمسبين يدي السيّابوالناي الأسمر يُنسىكطائرٍ ودّعَ الحياةعلى ضفة شط العرب يُنسىفيضيقُ أفُقُ النخيل وتتسع أفواه المقابر يمتصُّ الغرباءُرحيقَ أزهارهاويعربدونيذهبون ويعودون ويذهبون ويعودون يمتطون الحُمُرِالحزبية المتظاهرون يهتفونمن أجل أن تبتلَّ شفاههم الظامِئةفيرُدُّونَ عليهم برذاذ من رصاصوجه البصرة يتآكلحتى الأسماءْوتنشطر المساكنُمثل خلايا السرطان والمرضى كسروب النمل يحملون أوجاعهم بلا أنين وحين يأتي المساءُتصبغُ الآبار وجه المدينة بالشفقوبالحُمّىوجْنات الصغارتتساقطُ أوراق الحنّاءويتسلل السواد بالسوادفلا رئة وردية هناك سوى رئة المقبرة

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