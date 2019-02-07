حملة لتعديل مواد

2019/02/07 | 21:56

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بغداد- العراق اليوم:

خلال الاعوام الاربعة الماضية فقط، رُفعت أكثر من (7) الاف قضية ضد صحفيين واعلاميين ومدونين، وتعرض ا...





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