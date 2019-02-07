2019/02/07 | 21:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
خلال الاعوام الاربعة الماضية فقط، رُفعت أكثر من (7) الاف قضية ضد صحفيين واعلاميين ومدونين، وتعرض ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملة لتعديل مواد "جرائم النشر" في قانون العقوبات العراقي 7 آلاف قضية ضد صحفيين واعلاميين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد- العراق اليوم:
خلال الاعوام الاربعة الماضية فقط، رُفعت أكثر من (7) الاف قضية ضد صحفيين واعلاميين ومدونين، وتعرض ا...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
حملة لتعديل مواد "جرائم النشر" في قانون العقوبات العراقي 7 آلاف قضية ضد صحفيين واعلاميين) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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