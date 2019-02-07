2019/02/07 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أمن ,

2019/02/07 23:33

,

عدد القراءات: 57

بغداد- العراق اليوم:كشف رئيس مجلس القضاء العراقي الاعلى عن مقتل 67 قاضيا خلال السنوات الاخيرة على يد العناصر الارهابية.



وقال "فائق زيدان" عبر ورقة قدّمها لملتقى الرافدين للحوار، ان القضاء العراقي "لعب دورا مشرفا وكبيرا في التصدي للارهاب بشجاعة عالية حيث قدم 67 قاضيا شهيدا، في وقت كان عدد القضاة في البلاد 500 قاض فقط".. وأشار زيدان الى ان "المؤسسة الوحيدة التي استمرت بعملها بعد احتلال تنظيم داعش لمدينة الموصل منتصف عام 2014 هي المؤسسة القضائية في محافظة نينوى من خلال انتقال المحاكم الى مقرات بديلة لممارسة أعمالها". موضحا..



"ان القضاة العراقيين اصبحت لهم خبرة كافية في مجال مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، فضلاً عن توفر الإمكانية في تدريس ونقل وتصدير هذه الخبرة إلى دول العالم" .



وبحسب ورقة رئيس مجلس القضاء الأعلى فان القضاء العراقي يعاني من عدم توفر الصورة القانونية الكاملة للبعض ممن يظهر في وسائل الإعلام ليعطي رأيا سلبيا ويتبنى موقفا في قضية هي ليست من اختصاص القضاء العادي لكنه مع ذلك يتعدى إلى انتقاد المؤسسة القضائية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الإرهاب قتل 76 قاضيا من بين 500 قاض عراقي) نشر أولاً على موقع (العراق اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الإرهاب قتل 76 قاضيا من بين 500 قاض عراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العراق اليوم).