معرض بغداد الدولي يستقطب هواة القراءة بمليوني كتاب من 23 دولة

2019/02/07 | 21:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – بغدادانطلقت اليوم الخميس، 7 شباط، 2019، فعاليات النسخة السادسة من معرض الكتاب الدولي في العاصمة العراقية بغداد، والتي تستمر لعشرة أيام، إلى جانب الأنشطة الأدبية والفنية التي تعقد على هامش المعرض.وقال مناف صابر، ممثل مؤسسة "أمازون" وهي دار النشر الكوردية الوحيدة المشاركة في المعرض، لشبكة رووداو الإعلامية: "لدينا 2500 كتاب أغلبها باللغة الإنجليزية"، مضيفاً: "لقد ترددنا في جلب الكتب الكوردية لمعرض بغداد لكننا تفاجئنا بالإقبال الواسع على هذا النوع من الكتب".وكانت المشاركة السعودية بالمعرض لافتةً، حيث جلبت إحدى عشرة دار من المملكة العربية آلاف الكتب لعرضها على عشاق القراءة العراقيين. وقال رئيس جمعية الناشرين السعوديين، أحمد فهد لرووداو: "جميع الكتب من طباعة ونشر الدور السعودية وممثلية الحركة الثقافية في المملكة، لقد وجدنا ترحيباً حافلاً بنا من قبل القراء العراقيين، وهذا يدل على حب الشعب العراقي للكتب والفكر والثقافة السعودية".وقال الزائر إلى معرض بغداد الدولي للكتاب، مرتضى الشمري لرووداو: "يلاحظ هذا العام الإقبال الملفت لشريحة الشباب ما يعكس حجم الوعي، هذا يدعو إلى السرور ونأمل أن يسير الأمر نحو الأفضل خلال السنوات المقبلة".وشاركت في هذه النسخة، 650 مؤسسة للطباعة والنشر من 23 دولة، ويقدر عدد الكتب المعروضة فيها بمليوني كتاب.

تحرير: شونم عبدالله

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