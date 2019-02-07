طائرة نرويجية تقطع رحلتها وتعود للمطار بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها

2019/02/07 | 22:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اضطرت طائرة نرويجية اليوم الخميس إلى قطع رحلتها والعودة إلى مطار

ستوكهولم في السويد، بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها.وقالت تقارير إعلامية، إن طائرة من طراز بوينغ 737، كانت متجهة من

ستوكهولم إلى مرسيليا في جنوب فرنسا، وتحمل 169 راكبا، قطعت رحلتها

وعادت إلى السويد وقامت بهبوط اضطراري في مطار ستوكهولم "أرلاندا"،

حيث كانت بانتظارها الشرطة وفرق والإسعاف.وأوضحت أن مركز الإنقاذ البحري والجوي تلقى مكالمة هاتفية طارئة

مفادها وجود قنبلة على متن الطائرة.

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