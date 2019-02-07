دي يونج: بقليل من الحظ نستطيع الفوز على ريال مدريد

2019/02/07 | 22:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي رفعت فيسبوك تويترأكد فرينكي دي يونج نجم فريق أياكس الهولندي الحالي وبرشلونة القادم على شعوره بقدرة فريقه على تجاوز ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن الفريق قادر على الوصول لدور الـ 8 متجاوزًا بطل البطولة بالقليل من الحظ.

وقال دي يونج: "خصمنا القادم هو ريال مدريد فريق بدأ في العودة مؤخرًا لأفضل أحواله، لا يمكنني أن أقول أننا سنحقق الفوز بالبطولة لكننا سنبحث عن الفوز جولة بجولة".



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وأضاف: "ريال مدريد حقق الفوز باللقب أربعة مرات من آخر خمس مشاركات له فيها، وبالطبع هم مرشحون لتجاوز أياكس، لكن بالقليل من الحظ يمكننا أن نقوم بشيء ما".

وأكمل: "أشعر أنني مستعد بالرغم من وجود بعض الألم، لكنني سعيد لأننا نملك فريقًا عظيمًا وكل لاعب وفرد فيه يعلم ذلك بشكل جيد للغاية".

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واختتم تصريحاته: "ربما يكون الرقم 21 مناسبًا لي في برشلونة لكنني لا أعلم إذا ما كنت سأرتديه، دعونا ننتظر ونرى ما الذي سيحدث".

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