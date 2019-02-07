2019/02/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مراسلتنا: مصرع طفل عراقي واصابة 8 اشخاص في حادث تصادم باص سياحي في طريق شرم الشيخ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مراسلتنا: مصرع طفل عراقي واصابة 8 اشخاص في حادث تصادم باص سياحي في طريق شرم الشيخ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).