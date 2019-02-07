رئيس مجلس النواب يلتقي ممثل بعثة الأمم المتحدة اليونامي

2019/02/07 | 22:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، ممثل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) محمد النجار

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