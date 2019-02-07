محافظة بغداد تستغيث لإنقاذ عدد من المناطق

2019/02/07 | 22:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت محافظة بغداد، اليوم الخميس، نداء استغاثة لعدد من الجهات الرسمية لتوفير الاليات التخصصية لإسعاف أهالي قضاء المدائن والنهروان وجسر ديالى وحي الوحدة، وتوفير المياه الصالحة للشرب.ودعا محافظ بغداد فلاح الجزائري في بيان، انه " يتوجب على جميع الوزارات والمؤسسات الساندة ورئاسة الوزراء الى ارسال الاليات التخصصية لتوفير المياه الصالحة للشرب الى أهالي قضاء المدائن والنواحي التابعة له".

وأضاف، ان "محافظة بغداد استنفرت كل جهودها لتطويق الازمة الا ان امكانيات المحافظة لا تتناسب مع حجم المشكلة".

وتابع، ان “هناك عجزا كبيرا في الماء الصالح للشرب وتعاني هذه المناطق من شح حقيقي للماء بسبب تلوث نهر ديالى وقلة الاطلاقات المائية”.

وأشار الى، انه "تم عقد الاجتماعات المشتركة مع وزارة الموارد المائية وابلاغنا من قبل الوزارة انه تم زيادة الاطلاقات من سامراء ومن مناطق أخرى بمقدار 100 متر مكعب بالثانية؛ الا ان هذه الكميات لم تصل ولم تسهم بدفع المياه الملوثة في نهر ديالى ومعالجة الموقف".



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