فيديو.. وزير النفط الإيراني يشن هجوماً على بغداد: لا يتعاونون معنا ويلتزمون بعقوبات واشنطن

2019/02/07 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس شن وزير النفط الإيراني هجوما غير مسبوق على الحكومة العراقية، مؤكدا أن بغداد تمتنع عن دفع مستحقات إيران المالية بذريعة عقوبات واشنطن، وذكر أن المباحثات مع العراق غالبا ما تأتي بنتائج عكسية.وفي مؤتمر صحفي، وصفته الأوساط الإيرانية بأنه تضمن تصريحات “مزلزلة” قال بيجن زنكنة “نحن نصر في المباحثات على التعاون مع العراق […]

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