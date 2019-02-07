2019/02/07 | 22:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - بغداد

هاجم عضو مجلس النواب، فائق الشيخ علي، اليوم الخميس، نواباً فازوا في الانتخابات التشريعية الأخيرة،...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( فائق الشيخ علي يهاجم نوابًا: هذا ما يفعله من باس الأيادي والأقدام !) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( فائق الشيخ علي يهاجم نوابًا: هذا ما يفعله من باس الأيادي والأقدام !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).