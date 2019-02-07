القبض على مهرب مخدرات بعد مراقبته لشهور في البصرة

2019/02/07 | 22:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ألقت قوة أمنية، القبض على مهرب مخدرات في محافظة البصرة.

وذكر بيان لمركز الإعلام الأمني تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "مفارز استخبارات قيادة حرس الحدود/ المنطقة الرابعة العاملة ضمن وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبالتعاون مع مفرز من مكتب قائد شرطة البصرة ووفق معلومات استخباراتية تلقي القبض على أحد أبرز المهربين للمخدرات والمراقب منذ شهور وبالجرم المشهود".وأضاف انه "قد ضبطت بحوزة المتهم 12 كيلو غرام من مادة الحشيشة المخدرة، و2 كيلو غرام من مادة الكرستال" لافتا الى انه "تم ضبط المواد المخدرة بمحضر ضبط أصولي وإحالة المتهم للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية".انتهى

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