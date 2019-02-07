خاص| حزب البارزاني يفتح أبواب الخلافات مجدداً ويطالب بتطبيق المادة 140

2019/02/07 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص

طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، الخميس، بتطبيق المادة 140 الخاصة بالمناطق المتنازع عليها التي اثيرت الكثير من الخلافات عليها في عهد الحكومات السابقة.

وقال القيادي في الحزب، علي الفيلي، في حديث لـ"الاتجاه برس"، إن "المادة 140 من الدستور العراقي واضحة وقادرة على حل المشاكل العالقة بين حكومتي بغداد واربيل اذا كانت الرغبة موجودة لدى القوى السياسية في بغداد".

واضاف الفيلي، أن "رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، لديه تفهم حول مطالب الكرد المشروعة، لذا يجب ان تطبق تلك المادة من اجل حل جميع الخلافات العالقة".

HN

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