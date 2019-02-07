إيطاليا تشهد عمليات هجرة بمعدلات قياسية خلال عام 2018

2019/02/07 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: شهدت إيطاليا هجرة بأعداد قياسية مع مواصلة التعداد السكاني الهبوط للمرة الرابعة خلال العام الماضي، في حين تراجع عدد المواليد إلى أدنى مستوى على الإطلاق.





وكشفت بيانات اقتصادية صادرة عن مكتب الإحصاءات الوطني في إيطاليا، اليوم الخميس، أن عدد السكان تراجع 90 ألف نسمة في العام الماضي ليصل إلى 60.39 مليون شخص.





ويعتبر التراجع في تعداد السكان خلال عام 2018 هو الهبوط السنوي الرابع على التوالي.





وبحسب البيانات، فإن عدد المواليد الجدد تراجع إلى 449 ألف شخص في عام 2018 وهو أقل بنحو 9 آلاف نسمة مقارنة مع العام السابق له، ليصل إلى حد أدنى جديد في هذا القرن.





كما أن عدد المواليد الجدد في العام الماضي أقل بنحو 128 ألف نسمة بالمقارنة مع عام 2008.





وفي المقابل، فإن عدد المهاجرين من إيطاليا ارتفع بنسبة 3.1% في العام الماضي مقارنة مع 2017 ليصل إلى 160 ألف إيطالي، وهو أكبر عدد مهاجرين منذ عام 1981.





ومنذ عام 2015، عندما وصل عدد سكان إيطاليا لقمته، فإن عدد الأشخاص الذي تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر ارتفع بمقدار 560 ألف نسمة في حين هبط الذين هم عمر العمل بنفس الرقم تقريباً.





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