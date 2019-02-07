2019/02/07 | 22:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع/شرطة الطاقة تعلن نتائج واحصائيات الخروق النفطية خلال عام 2018

واع بغداد

المنشاة شرطة ، الخميس ، عن نتائج واحصائيات الخروقات خلال عام 2018.

الحقوق المدنية في بيان تلقته (وكالة انباء الاعلام العراقي واع)) تم ضبطها "ضبط 930 صهريج والقبض على 320 متهم وضبط 331 خرق على الأنابيب في عام

2018 ".

واشارت الى ان "الشهر الأول من سنة 2019 شهد ضبط 75 عجلة صهريج ، والقبض على 22 متهماً".

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